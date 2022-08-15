Kadıköy'de bıçaklı kavga: Esnaf, saldırgana sandalye fırlattı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:49

Caferağa Mahallesi'nde, 14 Ağustos Pazar günü saat 16.00 sıralarında sokak ortasında tartışan iki kişi bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kavga eden ikiliden adının İsmail olduğu öğrenilen kişi, cebinden çıkardığı bıçakla diğerini kolundan yaraladı.