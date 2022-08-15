Kadıköy'de bıçaklı kavga: Esnaf, saldırgana sandalye fırlattı

İstanbul Kadıköy'de sokağın artasında birbirleriyle kavga eden iki kişiden biri diğerini kolundan bıçaklayarak yaraladı. Esnafın sandalye fırlattığı bıçaklı saldırgan güçlükle ayrılarak polis tarafından gözaltına alındı. Dehşet anları kameraya yansıdı.

DHA
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:05
Kadıköy'de bıçaklı kavga: Esnaf, saldırgana sandalye fırlattı
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Caferağa Mahallesi'nde, 14 Ağustos Pazar günü saat 16.00 sıralarında sokak ortasında tartışan iki kişi bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kavga eden ikiliden adının İsmail olduğu öğrenilen kişi, cebinden çıkardığı bıçakla diğerini kolundan yaraladı.

ESNAF SANDALYE FIRLATTI

Çevre esnafı ile gelen polis ekipleri uzun süre kavga edenleri ayırmaya çalıştı.

Bir esnaf, eli bıçaklı kişiye sandalye fırlattı. Kavganın güçlükle sonlandırılmasının ardından polis İsmail adlı saldırganı gözaltına aldı. 


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