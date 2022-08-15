Kadıköy'de bıçaklı kavga: Esnaf, saldırgana sandalye fırlattı

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:05

Caferağa Mahallesi'nde, 14 Ağustos Pazar günü saat 16.00 sıralarında sokak ortasında tartışan iki kişi bir süre sonra kavga etmeye başladı. Kavga eden ikiliden adının İsmail olduğu öğrenilen kişi, cebinden çıkardığı bıçakla diğerini kolundan yaraladı.

ESNAF SANDALYE FIRLATTI

Çevre esnafı ile gelen polis ekipleri uzun süre kavga edenleri ayırmaya çalıştı.

Bir esnaf, eli bıçaklı kişiye sandalye fırlattı. Kavganın güçlükle sonlandırılmasının ardından polis İsmail adlı saldırganı gözaltına aldı.