'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla sokak ortasında darbedildi

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Bursa’da otobüsteki kadınların ayaklarını cep telefonu ile çektiği iddia edilen kişi, otobüstekiler tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.

İHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:39

Osmangazi ilçesi Güzelyalı-Emek seyrindeki belediye otobüsünde kadınların ayaklarını fotoğraf çekip, videoya aldığı iddia edilen şüpheliyi fark eden yolcular kendi aralarında konuşmaya başladı.

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