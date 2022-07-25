'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla sokak ortasında darbedildi
Bursa’da otobüsteki kadınların ayaklarını cep telefonu ile çektiği iddia edilen kişi, otobüstekiler tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.
Osmangazi ilçesi Güzelyalı-Emek seyrindeki belediye otobüsünde kadınların ayaklarını fotoğraf çekip, videoya aldığı iddia edilen şüpheliyi fark eden yolcular kendi aralarında konuşmaya başladı.
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