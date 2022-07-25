'Kadınların ayaklarını çektiği' iddiasıyla sokak ortasında darbedildi
Bursa’da otobüsteki kadınların ayaklarını cep telefonu ile çektiği iddia edilen kişi, otobüstekiler tarafından darbedildi. O anlar kameraya yansıdı.
Osmangazi ilçesi Güzelyalı-Emek seyrindeki belediye otobüsünde kadınların ayaklarını fotoğraf çekip, videoya aldığı iddia edilen şüpheliyi fark eden yolcular kendi aralarında konuşmaya başladı.
Yolculardan birinin "Kızımı nasıl videoya çekersin?" diyerek şüpheliye tartaklamaya başladı.
Otobüsteki diğer yolcular tarafından tutulan şüpheli, bu durumu kabul etmeyerek otobüsten inmemek için direndi. Kadın yolcu tarafından cep telefonuna bakılan şüphelinin kadınların ayaklarını çektiği görüldü.
TEKMELERLE DARBEDİLDİ
En sonunda küfür ederek otobüsten inen şüpheli ve yakını otobüstekiler tarafından kovalandı. Yerden kaldırım taşını alarak atmaya çalışan şüphelinin yakını diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi.
Yere düşen kişi, tekmelerden kurtulamadı.
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