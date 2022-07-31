Kahramanmaraşlı şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe son yolculuğuna uğurlandı
Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı'nda üst bölgesinde arı sokması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe, memleketi Kahramanmaraş’ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Temmuz tarihinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe (27), arı sokması sonucu geçirdiği akut alerji krizi sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
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