Kahramanmaraşlı şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe son yolculuğuna uğurlandı

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Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı'nda üst bölgesinde arı sokması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe, memleketi Kahramanmaraş’ta dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
31 Temmuz 2022 Pazar, 18:20

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Temmuz tarihinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe (27), arı sokması sonucu geçirdiği akut alerji krizi sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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