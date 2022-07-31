Kahramanmaraşlı şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe son yolculuğuna uğurlandı

31 Temmuz 2022 Pazar, 18:20

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Temmuz tarihinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe (27), arı sokması sonucu geçirdiği akut alerji krizi sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Haberin devamı...