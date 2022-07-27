Kapalıçarşı esnafı 'Çok yüksek ihtimal' dedi: Doların yeni zirvesini açıkladı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 18:15

Dolar/TL kuru Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun liralaşma stratejisnin ardından yaşanan kısa süreli düşüşün etkisini yitirmesi ile birlikte üst üste rekorlar kaydetmeye devam etti.

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