Kapalıçarşı esnafı 'Çok yüksek ihtimal' dedi: Doların yeni zirvesini açıkladı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:54

Dolar/TL kuru Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun liralaşma stratejisnin ardından yaşanan kısa süreli düşüşün etkisini yitirmesi ile birlikte üst üste rekorlar kaydetmeye devam etti.

Neredeyse her gün yılın yeni rekorları kaydedilirken dolar/TL bugün İstanbul serbest piyasada 18 lirayı da geride bıraktı.

Cumhuriyet piyasalardaki hareketlilikle ilgili olarak Kapalıçarşı esnafına mikrofon uzattı.

Piyasalara tekrar kara bulutlar giriş yaptı diyen Kapalıçarşı esnafı Reşat Yılmaz, 18 liranın psikolojik olarak çok önemli bir seviye olduğunu vurguladı.

18 lirayı aşan dolar/TL paritesinin kapanışta da 18 TL seviyesinde olmasının piyasalarda hareketli günler yaşanacağına işaret ettiğini söyleyen Yılmaz, bu durumda 18.70-19.20 bandına hızlı bir şekilde ulaşmanın çok yüksek bir ihtimal olduğunu kaydetti.