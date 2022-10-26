Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu, yeni şampiyonluklar için inşaatları mesken tuttu

26 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00

Dünya Veteranlar (emektar) Güreş Şampiyonası öncesinde kondisyonunu arttırmak için tarlada hasatı yapılan 15 kilogramlık karpuzları tıra yükleyerek antrenman yapan, tarladan kucağına aldığı dev karpuzları koşarak tıra kadar götürüp üzerindeki çiftçiye fırlatan Aydın Halimoğlu, emeğinin karşılığını aldı. Halimoğlu Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde 5-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonasında 130 kiloda mindere çıkarak rakiplerini yenip birincilik kürsüsüne çıktı. Halimoğlu kendine hedef koyduğu şampiyonluklar için şimdi de inşaat betonlarını kırarak hazırlanıyor.



İnşaat alanlarını mesken tuttu

45 yaşındaki 4 kez dünya şampiyonluğu bulunan ve Serik Belediyesinde güreş hocalığı yapan Aydın Halimoğlu, karpuz tarlasında yaptığı idmanla gündeme gelmişti. Hızı ve gücüyle normalde 10 saat süren karpuz hasatının 4 saatte bitirilmesine yardımcı olan Halimoğlu, “Ne zaman karpuzla çalıştıysam o zaman dünya şampiyonu oldum, yapmadığım zaman da kesildim ve ikinci olabildim” demişti.

Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde 5-11 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Dünya Veteranlar Güreş Şampiyonasında 130 kiloda mindere çıkarak rakiplerini yenen Veteranlar Dünya Güreş Şampiyonu Aydın Halimoğlu, şampiyonadan döner dönmez idmanlara yeniden başladı. Karpuz mevsimi olmadığı için bu sefer inşaatları mesken tutan Halimaoğlu, "Fitnislerde çok çalıştık ama inşaatta çalışmak çok faklı. Ellerim kanıyor ve farklı bir güç oluyor" dedi.

Bundan sonra hedefinin dünya rekorları kırmak olduğunu belirten Halimoğlu, "Turnuva en son Bulgaristan'ın Poldiv şehrinde düzenlendi. Önceden kendimi geliştirmek ve kondisyonumu güçlendirmek için karpuz tarlasında çok çalışmıştım .Kango ve beton kırma çalışmasının da çok faydasını gördüm. Yani devamlı değişik metodlar aramak lazım. Fitneslerde çok çalıştık ama buranın yeri farklı. Ellerim kanıyor ve farklı bir güç oluyor. İnşaatta gerçekten belirli zamanlarda çalışılmasını herkese tavsiye ederim. Bundan sonraki hedefim dünya rekorları kırmak. 20-30 kez dünya şampiyonu oldu desinler. Yani bu unvanı yakalamak istiyorum. Allah razı olsun destekleyenlerden. Ben aynı zamanda Serik Belediyesi güreş takımında alt yapı antrenörüyüm. Desteklerinden dolayı başkanımız Enver Aputkan'a, Çağatay Yalçın, Mehmet Cemal Küçükgüçlü' ye teşekkür ederim. Ben de emekleri çok büyük" diye konuştu.