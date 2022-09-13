'Kars'a 1 Milyon Turist' Hedefli Projede 50 Kadın Görev Aldı

13 Eylül 2022 Salı, 12:44

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından hazırlanan, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu (IPA) ile finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca uygulanan 'Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı' kapsamında desteklenen proje tamamlandığında Kars'a, 1 milyon turistin gelmesi bekleniyor. Merkez Haydar Aliyev Caddesi'ndeki 7'si kamu binası olmak üzere 22 tescilli ve 10 tescilsiz bina için projenin inşaat bileşeni kapsamında cephe iyileştirmesi yapılıyor. Ayrıca caddenin kaldırım yenilemesi, aydınlatma işleri, çevre düzenleme işleri, işaret levhaları ve sokak mobilyaları montajı yapılarak, caddede 680 metrelik turistik güzergah oluşturulacak. 2021 yılı Ağustos ayında başlatılan çalışmaların 2023 sonunda tamamlaması planlanıyor.



