Kastamonu açıklarında 5 hortum
Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında, birbirine yakın 5 hortum oluştu.
Cide açıklarında, saat 14.30 sıralarında 5 ayrı noktada oluşan hortumlar, kıyıdan görüldü. Deniz kenarındakiler, 15 dakika boyuncu etkili olan birbirine yakın hortumları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.
Hortumlar, Tuğ Tepesi'ne doğru ilerleyerek kayboldu.
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