Kastamonu açıklarında 5 hortum

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Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında, birbirine yakın 5 hortum oluştu.

DHA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 17:02

Cide açıklarında, saat 14.30 sıralarında 5 ayrı noktada oluşan hortumlar, kıyıdan görüldü. Deniz kenarındakiler, 15 dakika boyuncu etkili olan birbirine yakın hortumları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Hortumlar, Tuğ Tepesi'ne doğru ilerleyerek kayboldu. 

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