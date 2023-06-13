Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini hedef alanlara çok sert tepki!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini hedef alanlara çok sert tepki!
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