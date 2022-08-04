Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KPSS iptaline ilişkin açıklama
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünü ziyaret etti. Burada KPSS iptaline ilişkin açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Devlette çok büyük bir çürümenin olduğunu biliyorum. Ben boşuna MEB'in kapısına dayanmadım" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde Şırnak Uludere’ye geldi. Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011’de Uludere'de hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını ziyaret etti.
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