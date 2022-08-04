Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan KPSS iptaline ilişkin açıklama

04 Ağustos 2022 Perşembe, 13:58

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün sabah saatlerinde Şırnak Uludere’ye geldi. Kılıçdaroğlu, 28 Aralık 2011’de Uludere'de hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarını ziyaret etti.

Uludere'de yaşamını yitirenlerin ailelerinin ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"28 Aralık 2011 tarihinde burada çok acı bir olay yaşanmıştı. 34 evladımızı kaybettik. Bunların 18'i 18 yaşından küçüktü. Acı hala dinmiş değil. Eğer ülkeye adalet gelecekse bu acının dinmesi, olayın aydınlatılması lazım. Bu olayı aydınlatacağıma dair söz vermek için buraya geldim. Olay aydınlatıldıktan sonra ancak helalleşme olabilir. Ölenler geri gelmeyecek ben bunun farkındayım ama bir şekliyle annelerin acılarının dindirilmesi lazım. Anneler evlat acısıyla hala yaşıyorlar ve Adalet istiyorlar bizden. Adaleti sağlamak bizim görevimizdir. Adaleti sağlarsanız toplumda huzuru, kucaklaşmayı, barışı sağlamış olursunuz. Aksi halde annelerin yüreğinde ateş sönmedi sönmeyecek"

KPSS İPTALİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

KPSS'nin iptaline ilişkin soruya da yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Devlette çok büyük bir çürümenin olduğunu biliyorum. Ben boşuna MEB'in kapısına dayanmadım. Boşuna oraya gidip de hakkı, hukuku, adaleti sağlamak için... Sözlüde hakları yenilenler vardı. Sınavlarda da hakları yenilenleri gördük. Çürüyen bir yapı var. Çürüyen yapıyı düzeltmemiz lazım. Hakkı yenen bütün evlatlarımızın hakkını, hukukunu savunmak zorundayız. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Roboski'den bütün millete söz veriyorum. KPSS'ye girip hakkı elinden alınan gencecik pırıl pırıl evlatlarımızın hakkını ve hukukunu korumak zorundayız. Çürüyen bir devlet yapısı var. Liyakat, ahlak yok. Hepsini düzelteceğiz. Söz verdim bir daha veriyorum. Adalet bu ülkeye ya gelecek ya gelecek" dedi.