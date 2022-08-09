Kılıçdaroğlu, Edirne’de 'ayçiçek alım fiyatı' önerilerini açıkladı: 'Kilosunun 16 lira olması lazım, destek hariç'

09 Ağustos 2022 Salı, 13:16

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Edirne'de gerçekleştireceği grup toplantısı katılmadan önce merkeze bağlı Büyükdöllük köyünde ayçiçeği tarlasında çiftçilerle bir araya geldi.

Tarlada üreticilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, hasat aşamasındaki ürünleri inceledi.

"TON BAŞINA BİR FİYAT VERİLMESİ LAZIM"

Pandemiyle birlikte bütün dünyada tarımın stratejik bir sektör olduğunun anlaşıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Dolayısıyla tarıma destek vermemiz lazım, çiftçiye destek vermemiz lazım. Destek vermenin ötesinde tam tersi yapıldı ülkede, gübreden, ilaçtan, mazottan tutun pek çok şeye aşırı zamlar yapıldı ve doğal olarak çiftçi nasıl ekeceğini, nasıl gelir elde edeceğini, hayatını nasıl sürdüreceğini bilemez noktaya geldi. Şimdi güzel ve bereketli bir tarlanın önündeyiz, geçen yıl ekilmiş, bir süre sonra ürünler toparlanacak. Ton başına bir fiyat verilmesi lazım, makul olan fiyat ton başına 16 bin lira, destek hariç. Eğer bu alım fiyatı deklare edilir ve çiftçiden ton başına 16 bin liradan alınırsa çiftçi en azından bırakın kar etmeyi, önümüzdeki yıl bunu 'ekebilirim' diyecektir. 'Sosyal devlet bana sahip çıkacaktır' diyecektir" dedi.

"TÜKETTİĞİMİZ AYÇİÇEĞİNİN EN FAZLA YÜZDE 65’İNİ ÜRETİYORUZ"

Bir çiftçi, Kılıçdaroğlu’na burada şunları söyledi:

“Şu anda ülkemizin ve dünyanın konuştuğu bir ürünün yanında bulunuyorsunuz. Çiftçi için bu gördüğünüz ürün evlat gibidir. Her sezonun bir hikayesi vardır. Bu hikayenin de sonuna gelmek üzereyiz. Hasadın sonudur. Son 3-4 yıldır bazı mesleklerin ve ürünlerin önemi ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri çiftçiliktir. İkincisi de ayçiçeğidir. Ayçiçeği, iklim krizinden en çok etkilenen bir bitkidir. Tükettiğimiz ayçiçeğinin en fazla yüzde 65’ini üretiyoruz. Fakat son yıllarda mazot ve gübrenin pahalı olmasından, buğdayın masraflı olmasından dolayı Trakya’da insanlarımız biraz daha ayçiçeğine yöneldiler.

Geçen sene nisan ayında ekim yaptığımız zaman mazot 6,25 liraydı. Bu sene 21 lira. Geçen sene 2 bin lira olan gübre, bu sene 9 bin liradan çiftçiye gitmiştir. Geçen sene 1200 – 1300 arasında olan tohum çeşitleri, bu sene 2300 – 2600 lira arasında değişmiştir. Geçen sene ayçiçeğini sattığımı zaman 750 kilo mazot alabiliyorduk. Bu sene de aynı şekilde, o oranda aldığımız zaman bizim için yeterlidir. Bu çiftçi bu sene buradan para kazanamazsa seneye az eker. Robinson Crusoe ve Cuma’nın gemi beklemesi gibi, tüm Türkiye Tekirdağ limanında gemi bekler.”

“ÇİFTÇİ, HAYATINI NASIL SÜRDÜRECEĞİNİ BİLEMEZ NOKTAYA GELDİ”

Kılıçdaroğlu, çiftçinin ardından yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Tarımın, çiftçiliğin çok önemli olduğu vurguladı. Pandemiyle beraber, bütün dünyada tarımın stratejik bir sektör olduğu herkes tarafından bilinen bir olay. Dolayısıyla tarıma, çiftçiye destek vermemiz lazım. Destek vermenin ötesinde Türkiye’de tam tersi yapıldı. Gübreden, ilaçtan, mazottan pek çok şeye aşırı zamlar yapıldı ve doğal olarak çiftçi nasıl ekeceğini, nasıl gelir elde edeceğini, hayatını nasıl sürdüreceğini bilemez noktaya geldi."

“AYÇİÇEK TON BAŞINA 16 BİN TL OLMASI LAZIM”

"Şimdi güzel bereketli bir tarlanın önündeyiz. Bir süre sonra ürünler derlenecek toparlanacak. Ton başına bir fiyat verilmesi lazım. Makul olan fiyatı 16 bin lira. Yani kilosu 16 lira olması lazım, destek hariç. Eğer bu alım fiyatı deklare edilir ve çiftçiden bu ürün ton başına 16 bin TL’den alınırsa; çiftçi en azından, bırakın kar etmeyi; ‘en azından evet önümüzdeki yıl ben bunu ekebilirim’ diyecektir. ‘Ektiğim zaman sosyal devlet bana sahip çıkacaktır’ bunu söyleyecektir."

“KİMSEYE MİNNET DUYMAK İSTEMİYORLAR, BORÇ ALTINDA EZİLMEK İSTEMİYORLAR”

"Ekmezse ne olur? Çiftçiye veremediğiniz paranın çok daha fazlasını yurt dışında eken, ürün elde eden çiftçinin kasasına akıtacaksın, dolar olarak ithal edeceksiniz, paralar dışarıya gidecek. Çiftçimiz çalışkandır, tarlalarımız bereketlidir. Karısıyla, çoluk çocuğuyla hep beraber, aile olarak çalışıyor. Kimseye minnet duymak istemiyorlar, borç altında ezilmek istemiyorlar. Gübresini, ilacını, mazotunu alsın, tarlasında traktörünü sürsün. Huzur içinde, güven içinde şarkı, türkü söyleyerek bereketli tarlasını eksin. Ürün elde etsin, bizler de sofralarımızda kendilerine teşekkür ederek kahvaltımızı yapalım, yemek yiyelim."

“SİZİ DESTEKLEMEK BİZİM EN TEMEL GÖREVLERİMİZDEN BİR TANESİDİR”

"Bir şeyden emin olmanızı isterim çiftçi kardeşlerim. Bu ülkenin insanı, sizin ne kadar değerli bir iş yaptığınızı biliyor. İster doğuda ister batıda; güneyde, kuzeyde nerede olursak olalım bu ülkenin insanı çiftçinin ne kadar değerli bir hizmet verdiğini biliyor. Siz üretmediğiniz zaman hepimizin aç kalacağını da onlar biliyorlar. O nedenle size destek vermek, sizi desteklemek bizim en temel görevlerimizden bir tanesidir.

Rakamı söyledim, bugün 13.30’da grup toplantımız var, grup toplantımızda biraz daha ayrıntıya gireceğim. Çiftçilerin beklentileri nedir, onlara neleri vereceğiz, hangi imkanları sağlayacağız, bizim taaddütlerimiz nedir bunu da ayrıca belirteceğiz.”

“KAR ETTİĞİNİZ DEĞİL, MALİYETİNİZİ KARŞILAYABİLDİĞİNİZ BİR RAKAM”

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından bir çiftçi, “Geçtiğimiz yıl üre gübresi 2 bin 200 liraydı. Bu yıl 14 bin liradan aldık. Yüzde 700. Bugün bir ton ayçiçeğine bir ton gübre alamıyoruz. Çiftçinin işi zor” dedi.

Kılıçdaroğlu, “İşi zor ama zorun çözülmez nitelikte değil. İnşallah çözeceğiz. Bizim telaffuz ettiğiniz rakam, sizin kar ettiğiniz değil, maliyetinizi karşılayabileceğiniz bir rakam. Sizi destekliyoruz” karşılığını verdi.

Kılıçdaroğlu açıklamalarının ardından ayçiçek tarlasının içinde çiftçilerden bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, ayrıca; köylülerle birlikte kahvaltı yaptı.