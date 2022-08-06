Kim Milyoner Olmak İster'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı: Fark edince hemen konuyu değiştirdi

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:35

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ve ATV'de yayımlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının yeni bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. Yarışmaya 32 yaşındaki Neslihan Tutar isimli yarışmacı kendisini tanıtırken yabancılarla ilgili gaf yaptı.

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