Kim Milyoner Olmak İster'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı: Fark edince hemen konuyu değiştirdi
ATV’de izleyicilerle buluşan Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Neslihan Tutar isimli yarışmacı, mesleğinden bahsederken 'yabancılara vatandaşlık' konusunda danışmanlık yaptığını söyledi. Yarışmacı, daha sonra bir anda cümlesini kesti ve konuyu değiştirdi.
Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ve ATV'de yayımlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının yeni bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. Yarışmaya 32 yaşındaki Neslihan Tutar isimli yarışmacı kendisini tanıtırken yabancılarla ilgili gaf yaptı.
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