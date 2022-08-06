Kim Milyoner Olmak İster'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı: Fark edince hemen konuyu değiştirdi

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 09:38

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ve ATV'de yayımlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının yeni bölümünde dikkat çeken anlar yaşandı. Yarışmaya 32 yaşındaki Neslihan Tutar isimli yarışmacı kendisini tanıtırken yabancılarla ilgili gaf yaptı.

BİR ANDA KONUŞMAYI KESTİ

Sigortacılık yapmasına karşılık yabancılara oturma izni ve vatandaşlık ayarladığını anlatan Neslihan Tutar, bu durumu söylediğini fark ettiği an konuşmayı kesti.

OTURMA İZNİ HİZMETİ VERDİĞİNİ AĞZINDAN KAÇIRDI

İmirzalıoğlu'nun "Sigorta üzerine mi danışmanlık yapıyorsunuz?" sorusu üzerine yarışmacı, "Hem sigorta üzerine hem de yabancıların Türkiye'de oturma izni alma..." diyerek sözlerine devam etti.

Ancak yaptığı gafın "Bu gitti, devam edemedim. Özür dilerim" diyerek farkına varan yarışmacı, daha sonra panikleyerek konuyu değiştirdi.

O anlarda Kenan İmirzalıoğlu’nun şaşkınlığı da dikkat çekti.