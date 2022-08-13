Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Kırklareli'nde tren raylarını keserek çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Kavaklı beldesinde demir yolu hattındaki rayların çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.
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