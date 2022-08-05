Konya Emniyetine 31 yeni araç takviyesi

05 Ağustos 2022 Cuma, 17:53

Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kullanımına sunulmak üzere 31 araç hizmete alındı. Meram Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tedarik edilen araçlar için teslim töreni düzenlendi. Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve emniyet mensupları katıldı. Meram Belediyesi tarafından hibe edilen 20 araç ile Emniyet Genel Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve Emniyet Hizmetlerini Destekleme Derneği tarafından tedarik edilen 11 aracın anahtarı protokol üyeleri tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

