Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Adana’da keçi ve köpeğin dostluğu görenlerin içini ısıtıyor. .
Adana’da yaşayan 53 yaşındaki İsmail Arısoy, 1 yaşındaki Belçika kurdu "Pablo" ile 4 aylık keçisi "Pamuk"a evinin bahçesinde bakıyor.
İsmail Arısoy, köpeği ile keçisinin dostluğuna kendilerinin de şaşırdıklarını söyleyerek, “Pablo önceden bizdeydi keçiyi de benim oğlum getirdi. Önce ayrı ayrı yuvalara koyuyordum. Sonra baktım birbirlerini kokluyorlar falan alıştılar birbirlerine hiç ayrılmıyorlar bu sefer. Biz köpekle dışarı çıkıyoruz o da arkamızdan geliyor” dedi.
Köpek ile keçinin dostluğunu parkta görenlerin de şaşırdığını ifade eden Arısoy, “Bu keçiye köpek saldırmıyor mu diyorlar. Yok diyorum alıştılar bunlar iki dost oldular. Sabahtan akşama kadar birlikteler. Beraber yerler, içerler, gezerler sonra uyurlar. Kedi ile köpeğin dostluğunu gördüm de keçiyle görmemiştim. Ben de şaşırdım ilk başlarda şimdi alıştım” şeklinde konuştu
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