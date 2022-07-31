Köprüden atlayıp otomobilin üstüne düştü: 3 yaralı
Bursa'da, çıktığı köprüden atlayan İlhan K. (38) ile üzerine düştüğü seyir halindeki otomobilin sürücüsü Şefik G. (48) ve yanındaki İlhan N. (48) yaralandı.
Merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'nda meydana gelen olayda, İlhan K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı köprüden kendini boşluğa bıraktı.
İlgili Haberler
- Köprüden atlayıp otomobilin üstüne düştü: 3 yaralı
Video Haberler
- Piyade Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
- Evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı
- Sitede sokak hayvanlarına 'jiletli tel' tuzağına tepki
- 7 metre yükseklikten atladı: Otomobilin içine düştü
- Teröristlerden kontrol noktasına roket saldırısı
- Kavala'dan milletvekillerine mesaj
- ABD polisi, bir genci öldüresiye dövdü
- 'Dolar 4 lirayken aday olmayanlar...'
- 132 göçmen kamyondan atlayarak kaçmaya çalıştı
- Şarkıcı Ece Seçkin'e sahnede büyük şok
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet kuyrukların suçlusunu buldu!
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- Erdoğan için harekete geçtiler
- 'Kenan Evren’in sözlerini tekrarladı'
- 'Kime saldıracağını şaşırdı'
- Fındık alım fiyatını açıkladı, Terzi Fikri'yi hedef aldı
- Erdoğan hedef almıştı: 'Terzi Fikri' kimdir?
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu