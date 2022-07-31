Köprüden atlayıp otomobilin üstüne düştü: 3 yaralı

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Bursa'da, çıktığı köprüden atlayan İlhan K. (38) ile üzerine düştüğü seyir halindeki otomobilin sürücüsü Şefik G. (48) ve yanındaki İlhan N. (48) yaralandı.

İHA/DHA
31 Temmuz 2022 Pazar, 17:18

Merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'nda meydana gelen olayda, İlhan K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı köprüden kendini boşluğa bıraktı.

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