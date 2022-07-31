Köprüden atlayıp otomobilin üstüne düştü: 3 yaralı
Bursa'da, çıktığı köprüden atlayan İlhan K. (38) ile üzerine düştüğü seyir halindeki otomobilin sürücüsü Şefik G. (48) ve yanındaki İlhan N. (48) yaralandı.
Merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'nda meydana gelen olayda, İlhan K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı köprüden kendini boşluğa bıraktı.
Yaklaşık 7 metreden atlayan İlhan K., o sırada seyir halinde olan Şefik G. idaresindeki 16 LBK 01 plakalı otomobilin üstüne düşerek camından içeri girdi.
Olayı gören diğer sürücüler ve vatandaşların haber vermesiyle kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralanan İlhan K., sürücü Şefik G. ve İlhan N.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan İlhan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.
Video Haberler
- Teröristlerden kontrol noktasına roket saldırısı
- Kavala'dan milletvekillerine mesaj
- ABD polisi, bir genci öldüresiye dövdü
- 'Dolar 4 lirayken aday olmayanlar...'
- 132 göçmen kamyondan atlayarak kaçmaya çalıştı
- Şarkıcı Ece Seçkin'e sahnede büyük şok
- 'Beyaz pantolonumu yeni giydim' dedi; çocuğa vurdu
- Üsküdar-Çekmeköy metrosunda dans ederek gittiler
- KPSS'yi saniyelerle kaçırdı
- Sarıgül 'merhaba' dedi, yurttaş gülme krizine girdi
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet kuyrukların suçlusunu buldu!
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- Yeni 'şeyh'i Hz. Muhammed seçmiş!
- Sivas'ta KKKA bir can daha aldı
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- 'Kenan Evren’in sözlerini tekrarladı'
- Çok konuşulacak Merkez Bankası iddiası
- 'Kime saldıracağını şaşırdı'
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Erdoğan için harekete geçtiler