Köprüden atlayıp otomobilin üstüne düştü: 3 yaralı

Bursa'da, çıktığı köprüden atlayan İlhan K. (38) ile üzerine düştüğü seyir halindeki otomobilin sürücüsü Şefik G. (48) ve yanındaki İlhan N. (48) yaralandı.

DHA
31 Temmuz 2022 Pazar, 15:32
Köprüden atlayıp otomobilin üstüne düştü: 3 yaralı
Abone Ol google-news

Merkez Osmangazi ilçesi Gençosman Kavşağı'nda meydana gelen olayda, İlhan K., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktığı köprüden kendini boşluğa bıraktı.

Yaklaşık 7 metreden atlayan İlhan K., o sırada seyir halinde olan Şefik G. idaresindeki 16 LBK 01 plakalı otomobilin üstüne düşerek camından içeri girdi.

Olayı  gören diğer sürücüler ve vatandaşların haber vermesiyle kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralanan İlhan K., sürücü Şefik G. ve İlhan N.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan İlhan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. 


Bursa kaza Trafik kaza trafik kazası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler