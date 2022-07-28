Korkuluklardaki yılan paniğe yol açtı

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Kastamonu’da Karaçomak Deresi kenarında korkuluklarda görülen yılan paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerince alınan yılan ormanlık alana bırakıldı.

İHA
28 Temmuz 2022 Perşembe, 18:19

Edinilen bilgiye göre, Cebrail Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde Karaçomak Deresi kenarında bulunan korkuluklarda bir yılan gören yurttaşlar panik yaşadı.

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