Kulisler hareketlendi... Erdoğan harekete geçti: İktidar yılbaşını işaret ediyor

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Yurttaşların iktidara yönelik tepkilerini azaltmak isteyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin milletvekillerine talimat verdiği öğrenildi. AKP'li milletvekillerinin, Erdoğan’ın talimatıyla seçim bölgelerine dağıldığı belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:57

Yurttaşın son dönemde enflasyon ve hayat pahalılığından dolayı iktidar temsilcilerine sert tepki göstermesi iktidarı harekete geçirdi. 

Milli Gazete'den Bünyamin Güler'in haberine göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekillerine kendi seçim bölgelerinde yurttaşları ikna etme talimatı verdi.

Yurttaşın hayat pahalılığı başta olmak üzere mültecilerle ilgili şikâyetlerini dinleyen AKP'li vekiller, yılbaşında asgari ücret başta olmak üzere memur, işçi ve emekliye önemli oranda zamlar yapılacağını ve mültecilerin ise 2023 yılı içerisinde kademeli olarak ülkelerine gönderileceğini ifade ediyor. 

Erdoğan’ın talimatıyla tepkilere rağmen yurttaşla bir araya gelmeye çalışan iktidar milletvekillerinin, bu vaatleri iktidarın zaman kazanma adımı olarak yorumlanıyor.


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