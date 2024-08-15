Kurban Bayramı'nda sahiplendiği yavru keçiyi yanından ayırmıyor: O benim oğlum oldu

Abone Ol google-news

Kurban Bayramı'nda sahiplendiği yavru keçiyi yanından ayırmıyor

IHA
15 Ağustos 2024 Perşembe, 12:39





İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan Ahmet Şah Kaplan, Kurban Bayramı’nda sahiplendiği yavru keçisiyle birlikte her gün denize girip gezmeye gidiyor. Görenleri şaşırtan olayla ilgili konuşan Kaplan, 'Muhtar' ismini verdiği keçisiyle birlikte film izleyip müzikte dinlediğini söyledi.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler