Kurban Bayramı'nda sahiplendiği yavru keçiyi yanından ayırmıyor: O benim oğlum oldu
Kurban Bayramı'nda sahiplendiği yavru keçiyi yanından ayırmıyor
İstanbul Büyükçekmece’de yaşayan Ahmet Şah Kaplan, Kurban Bayramı’nda sahiplendiği yavru keçisiyle birlikte her gün denize girip gezmeye gidiyor. Görenleri şaşırtan olayla ilgili konuşan Kaplan, 'Muhtar' ismini verdiği keçisiyle birlikte film izleyip müzikte dinlediğini söyledi.
Video Haberler
- Marmara Depremi'ne karşı dimdik ayakta kalan Tavşancıl..
- Depremlerin 10. gününde enkaz altından kurtarılmıştı!
- Kurban Bayramı'nda sahiplendiği yavru keçiyi yanından ay
- Ulu Önder Atatürk'ün hayatına dair önemli noktalar
- Ciddi İşsizlik ve İflaslar Geliyor İktisatçı Bayram Ba
- 'Gezici Kent Lokantasına' yurttaşlardan yoğun ilgi
- Su altında arkadaşlık
- Sokaktan İnstagram engeline tepki yağdı!
- 'Mako' cinsi vahşi mavi köpek balığı bulundu!
- Kürtçe trafik uyarıları valilik emriyle silindi
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'ye geçen vekil ve başkanlar belli oldu!
- Kılıçdaroğlu özür dileyerek yüklendi
- Tutuklama öncesi 'savcı' ayarı!
- DSÖ uluslararası acil durum ilan etti!
- 'Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim, sindiremezler'
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Tunç Soyer' açıklaması
- Adnan Polat'tan Florya açıklaması!
- Fulya Öztürk'e Bahçeli'den yeni isim
- Meteoroloji'den Marmara ve Ege'ye kritik uyarı!
- Young Boys maçlarının yayıncısı belli oldu!