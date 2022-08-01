Lazer epilasyon sonrası 'yanık' suçlaması

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Yanaklarındaki kılları lazer epilasyonla aldırmak isteyen Erdal Yeşilyurt, yapılan işlemden sonra yüzünde 3. derece yanıklar oluştuğunu iddia etti.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:58

Aşçı Erdal Yeşilyurt (33) yanaklarındaki kılları aldırmak için bir arkadaşının tavsiyesiyle gittiği Bağcılar'daki bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırdı. Geçtiğimiz yıl sonu başlayan seansların 5'ncisi 20 Şubat'ta yapıldı.

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