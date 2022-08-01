Lazer epilasyon sonrası 'yanık' suçlaması
Yanaklarındaki kılları lazer epilasyonla aldırmak isteyen Erdal Yeşilyurt, yapılan işlemden sonra yüzünde 3. derece yanıklar oluştuğunu iddia etti.
Aşçı Erdal Yeşilyurt (33) yanaklarındaki kılları aldırmak için bir arkadaşının tavsiyesiyle gittiği Bağcılar'daki bir güzellik merkezinde lazer epilasyon yaptırdı. Geçtiğimiz yıl sonu başlayan seansların 5'ncisi 20 Şubat'ta yapıldı.
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