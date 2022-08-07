Manavgat Irmağı’nda teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü
Manavgat Irmağı'nın Kaledibi mevkiinde teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü. Sahil Güvenlik ve Zabıta tarafından yapılan incelemede siyah maddenin yağmur drenajından geldiği belirlendi.
Tekneciler ve yurttaşlardan gelen ihbar üzerine Eski Hisar Mahallesi Kaledibi mevkiinde gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri tekneleri konuşlandığı bölgede ırmak yüzeyinin siyaha büründüğünü gördü.
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