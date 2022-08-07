Manavgat Irmağı’nda teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü

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Manavgat Irmağı'nın Kaledibi mevkiinde teknelerin konuşlandığı bölge siyaha büründü. Sahil Güvenlik ve Zabıta tarafından yapılan incelemede siyah maddenin yağmur drenajından geldiği belirlendi.

İHA
07 Ağustos 2022 Pazar, 17:43

Tekneciler ve yurttaşlardan gelen ihbar üzerine Eski Hisar Mahallesi Kaledibi mevkiinde gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Manavgat Belediyesi Zabıta ekipleri tekneleri konuşlandığı bölgede ırmak yüzeyinin siyaha büründüğünü gördü.

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Kaledibi Manavgat Irmağı

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