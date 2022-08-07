Manisa'daki orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı

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Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA
07 Ağustos 2022 Pazar, 10:03

Manisa'nın Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 19.30'da başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

Manisa Orman ormanlık alan Soma Yangın

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