Manisa'daki orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı

Manisa'nın Soma ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA
07 Ağustos 2022 Pazar, 08:03
Manisa'daki orman yangını 12 saat sonra kontrol altına alındı
Abone Ol google-news

Manisa'nın Soma ilçesi Deniş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 19.30'da başlayan yangına, karadan ve havadan müdahale edildi.

Yangına 8 dakika içinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Soma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arazöz, 14 dozer, 12 su tankeri ve 4 helikopterle destek verdi.

Gece süren çalışmalarda yer ekiplerinin yanı sıra gece görüşlü 2 helikopter de kullanıldı.

Havanın aydınlanmasıyla hava ekiplerinin sayısı 10 helikopter ve 2 uçak olarak artırıldı.

Yangını kontrol altına alan ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

 


Manisa Orman ormanlık alan Soma Yangın

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler