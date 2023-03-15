Market hırsızının görüntüleri güvenlik kamerasında

15 Mart 2023 Çarşamba, 12:24

Olay, 12 Mart günü Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte bir zincir market şubesinde bulunan kasadan para ve market içindeki sigaraların çalınmasına yönelik polis tarafından çalışma başlatıldı. Yürütülen çalışma sonucunda sık sık gittiği zincir markette çalışanların güvenini kazanan S.K.'nin kasanın anahtarını çalarak hırsızlık yaptığı tespit edildi. S.K.'nin önceden keşfini yaptığı iş yerine maskeli şekilde gelerek güvenlik kameralarının görüş alanlarını değiştirdiği, ardından kabloları keserek devre dışı bıraktığı ortaya çıktı. İş yerinin camını kırıp içeri giren şüpheli S.K.'nin kasayı açarak içinden 31 bin 582 lira ile 40 paket sigarayı çalarak kayıplara karıştığı belirlendi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri tarafından iş yerlerine ait çevre güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından elde edilen yaklaşık 36 saatlik kayıt incelemesi sonucu şüpheli S.K., olaydan 1 gün sonra yapılan operasyonla yakalandı. Zincir marketin bulunduğu sitede bina görevlisi olarak çalıştığı tespit edilen S.K.'nin sakladığı para ve malzemeler de tavan arasında bulunarak markete teslim edildi. Gözaltına alınan S.K., sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Hırsızın içeri girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.