Marmara Depremi'ne karşı dimdik ayakta kalan Tavşancıl...
Marmara Depremi'ne karşı dimdik ayakta kalan Tavşancıl...
Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı dolu hatıraları her yıl bu dönemde yeniden canlanırken, o gece tek bir tuğlası bile yerinden oynamayan Tavşancıl Mahallesi dikkatleri bir kez daha üzerine çekiyor.
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