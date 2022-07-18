Meteoroloji ve AFAD uyardı: Fırtına geliyor

18 Temmuz 2022 Pazartesi, 08:55

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Yayınlanan tahminlere göre bugün ve yarın kuvvetli rüzgar yurdun önemli bir bölümünü etkileyecek. Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi’nde rüzgarın hayatı olumsuz etkilemesi bekleniyor.

AFAD’DAN UYARI GELDİ

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, pazartesi sabah saatlerinden itibaren, Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’nin kıyı kesiminde fırtına bekleniyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” denildi.

SAĞANAK VE RÜZGARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Karadeniz kıyıları, İstanbul'un boğaz ve kuzey kesimleri, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile Sivas'ın batı, Yozgat'ın doğu, Kayseri ve Gümüşhane'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ordu ve Giresun çevreleri, Samsun’un doğu çevreleri (Salıpazarı) ile öğleden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun ve Trabzon'un doğusu ile Rize kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor.