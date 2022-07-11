Metro istasyonunda 'kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darbedildi
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu İbrahim E. (18) darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.
Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda, dün saat 17.00 sıralarında metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti.
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