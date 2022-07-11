Metro istasyonunda 'kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darbedildi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu İbrahim E. (18) darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:58

Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda, dün saat 17.00 sıralarında metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti.

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