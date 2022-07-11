Metro istasyonunda 'kadınların fotoğrafını çektiği' iddiasıyla darbedildi

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:51

Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda, dün saat 17.00 sıralarında metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti.

Diğer yolcuların fark etmesiyle öfkelenen kalabalık, şüphelinin üzerine yürüdü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa süreli arbedenin ardından metrodan indirilen İbrahim E. çevredekilerce darbedildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı.

İbrahim E.'nin darbedildiği anlar ise bir yurttaşın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.