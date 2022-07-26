Metrobüste taciz iddiasına kadından tekme tokat dayak kamerada

26 Temmuz 2022 Salı, 10:40

Okmeydanı metrobüs durağında geçen günlerde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, Arzu K. Bahçelievler Şirinevler’de metrobüse bindi. Bu sırada bir şahıs da aynı araca binerek Arzu K.'nin yanına oturdu.

Kadının iddiasına göre, metrobüs hareket edince şahıs, montunu önüne koyarak tuhaf sesler çıkarmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan Arzu K., taciz edildiğini düşünerek şahsa tekmeler atmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran şahıs, genç kızın tekmelerinin ardından ayağa kalkarak kurtulmak istedi. Arzu K., şahsın arkasından giderek tekme ve tokat atmaya devam etti.

YOLCULAR SAKİNLEŞTİRDİ

Tacize uğradığını iddia eden Arzu K.'nin sakinleşmesiyle, şahıs duran metrobüsten inerek kayıplara karıştı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Arzu K. emniyete giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, metrobüsün güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

KAĞITHANE POLİSİ 25 GÜN SONUNDA YAKALADI

Ekiplerin yaklaşık 25 gün boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın, birçok kez aynı şekilde gözüne kestirdiği kadınlarla birlikte metrobüse bindiği ve yanlarına oturduğu belirlendi. Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen Ömür Ç. (32), polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.