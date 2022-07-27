Metroda kendisini taciz eden adamı böyle ifşa etti: 'Bunlar benim bacaklarım'
İzmir'deki banliyö tren hattı İZBAN'da taciz olayı kameralara yansıdı. Trende karşısında oturan kadının bacaklarını çeken adam ifşa edildi.
İzmir'in Aliağa ve Selçuk ilçeleri arasındaki banliyö tren hattında hizmet veren İZBAN'da taciz olayı yaşandı.
Trende karşısında oturan kadının bacaklarını fotoğraf çektiği iddia edilen adamın galerisi olayı doğruladı.
Kadının, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde "Bunlar benim bacaklarım. Hadi karakola gidiyoruz" dediği duyuldu.
Öte yandan şahıs ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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