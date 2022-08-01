Milli voleybolcu Ebrar Karakurt Kadıköy'de sözlü tacize uğradı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, Kadıköy'de bir mekanda kendisine sözlü saldırıda bulunan kişiyle tartıştı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:56

İtalya’da Igor Gorgonzola Novara takımı formasını giyen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızlarından Ebrar Karakurt, Kadıköy’de dolaşırken sözlü saldırıya uğradı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı kadıköy ebrar karakurt

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