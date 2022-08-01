Milli voleybolcu Ebrar Karakurt Kadıköy'de sözlü tacize uğradı
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt, Kadıköy'de bir mekanda kendisine sözlü saldırıda bulunan kişiyle tartıştı.
İtalya’da Igor Gorgonzola Novara takımı formasını giyen A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın yıldızlarından Ebrar Karakurt, Kadıköy’de dolaşırken sözlü saldırıya uğradı.
Bir mekandan çıktığı sırada bir kişinin “Fenerbahçe düşmanlarının Kadıköy’de yeri yok” diye bağırdığı Ebrar Karakurt, bunun üzerine sinirlerine hakim olamadı. Kendisine sözlü şekilde saldıran kişinin üzerine yürüyen 21 yaşındaki voleybolcunun “Ne diyorsun lan sen!” diye bağırdığı duyuldu.
Etraftaki kişiler tarafından kaydedilen olayda, Karakurt’un arkadaşları ve çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildiği görüldü.
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