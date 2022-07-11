Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:00

Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde, 7 Temmuz'da yaşanan olayda iddiaya göre, bindiği minibüste dengesini kaybeden Meryem Özkıraç. aracın hareket etmesi ile açık bırakılan kapıdan düştü.

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