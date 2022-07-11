Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen Meryem Özkıraç (41), hastanede hayatını kaybetti.
Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde, 7 Temmuz'da yaşanan olayda iddiaya göre, bindiği minibüste dengesini kaybeden Meryem Özkıraç. aracın hareket etmesi ile açık bırakılan kapıdan düştü.
KURTARILAMADI
Yaralanan Özkıraç, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne, ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özkıraç, 10 Temmuz akşamı hastanede hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Meryem Özkıraç'ın minibüsten düşme anı, araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde minibüse binen Özkıraç'ın ücretini ödedikten sonra boş koltuklardan birine oturmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybettiği ve açık bırakılan kapıdan düştüğü görülüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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