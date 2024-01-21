Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler

21 Ocak 2024 Pazar, 13:46

Henüz anne karnındayken kalbinde tümör olduğu tespit edildi. Doktorlar, "İleride kalp naklinden başka çaresi olmayacak" dedi. O büyürken, tümör de büyüdü ve kalbiyle aynı boyuta ulaştı. Ekin Ada Işık, 5 yaşına geldiğinde mucizevi bir ameliyatla yeniden doğdu. Adı, "Yüzyılın kalp cerrahları" arasında anılan Prof. Dr. Afksendiyos Kalangos ile Opr. Dr. Yılmaz Zorman, ameliyat sırasında Ekin'in 'kalbini yerinden söktü', ameliyathane masasında iğneyle kuyu kazar gibi kalpteki tümörü temizledi ve 8 saat boyunca göğüs boşluğunda kalbi olmadan yaşatılan Ekin'e, kendi kalbi tekrar nakledildi. Doktorları, dünyada “bu kadar küçük yaşta" kardiyak oto-transplantasyon (kendinden kalp nakli) ile hayata dönen başka vakaya rastlamadıklarını söyledi.