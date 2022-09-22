Mısır satarak eğitim masraflarını karşılıyor

22 Eylül 2022 Perşembe, 07:00

Habibe Karaoğlan, Şazibey Mahallesi'nde yol kenarındaki büfede baba mesleğini sürdürüyor.

Yaşadıkları kırsal mahallede yetiştirdikleri mısırı burada haşlayıp, közde pişirerek satan Habibe Karaoğlan, çalışmayı sevdiğini söyledi. Hem aile bütçesine katkı sağladığını, hem de eğitim masraflarını karşıladığını belirten Karaoğlan, "Biz 6 kardeşiz. Bu işi 10 yıldır yapıyoruz. Geçimimizi bu tezgahtan sağlıyoruz. Ürünlerimiz genelde mısır, bamya ve acur. Sabah Selimiye Mahallesi'nden 8.30'da çıkıyoruz. Saat 09.00'da işimizin başında oluyoruz. Gelince mısırlarımızı suda kaynatmaya başlıyoruz. İsteğe göre bardak, isteğe göre kızartılmış ve haşlanmış olarak satılan mısırı 7-10 liradan satıyoruz. Ben liseyi bitirdim ve üniversite sınavına hazırlanıyorum. Erkek kardeşim ve kız kardeşim liseye gidiyor" dedi.

Okul çıkışlarında ve tatillerde babasına hep destek sağladığını söyleyen Karaoğlan, "Vatandaşların köyde yetiştirdiğimiz doğal ürünlere yönelik alakası çok fazla. Çalışmak çok güzel ve ben çalışarak hayatı öğrendim. Burada çalışarak kendi paramı kazanıp kendi ayaklarım üzerinde duruyorum. 10 yıldan bu yana çalışıyorum ve babamın yanında esnaflık yapıyorum. Bir genç kız olarak burada çalışmanın gururunu yaşıyorum. Her kadın kendi ayakları üzerinde durabilir. Asla pes etmeyin" dedi.

