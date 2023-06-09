Miyase İlknur'dan İmamoğlu değerlendirmesi: 2019'da makam odasına hoca çağırıp dua okutuyorsa...
Miyase İlknur'dan İmamoğlu değerlendirmesi: 2019'da makam odasına hoca çağırıp dua okutuyorsa...
Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Miyase İlknur oldu.
Programda, İmamoğlu değerlendirmesi konuşuldu.
Video Haberler
- 'Oy vermeselerdi...'
- Miyase İlknur'dan İmamoğlu değerlendirmesi
- Hakkari'de, dağ keçileri sürü halinde görüntülendi
- İmamoğlu, CHP liderliği için adaylığa mı hazırlanıyor?
- İmamhatip'e dönüştürülen okulda eğitim çilesi
- 'Madımak Katliamı Hafıza Merkezi' projesi başlatıldı
- Yurttaşın Mehmet Şimşek'ten ümidi var mı?
- 3 yıldır karantinada! “Virüsten korkmayanları da gördük…
- Damadın arkadaşları düğünde 'cenaze' temalı şaka ya
- TBMM’nin yeni başkanı AKP’li Numan Kurtulmuş oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- 85 milyonun e-Devlet verileri çalındı!
- MGK bildirisinde kritik 'Suriyeli' mesajı
- Merkez Bankası'nın yeni başkanı belli oldu
- Yandaştan damada ağır sözler
- Gerici teklif raftan iniyor
- Final öncesi dünya yıldızlarını bir araya getirecek!
- İki tramvay kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
- 'AKP ile işbirliği yaparsa şaşırmam'
- Köşesinden duyurdu: Habertürk'te bir ayrılık daha!
- 'Kübra Par'ın yeni adresi belli oldu' iddiası