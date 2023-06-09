Miyase İlknur'dan İmamoğlu değerlendirmesi: 2019'da makam odasına hoca çağırıp dua okutuyorsa...

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Miyase İlknur'dan İmamoğlu değerlendirmesi: 2019'da makam odasına hoca çağırıp dua okutuyorsa...

cumhuriyet.com.tr
09 Haziran 2023 Cuma, 16:41

Gündem Özel'in bu haftaki konuğu, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Miyase İlknur oldu.

Programda, İmamoğlu değerlendirmesi konuşuldu.

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