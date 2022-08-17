Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 18:05

Kaza, 13 Ağustos'ta Umurca Mahallesi Dr. Mümtaz Ataman Caddesi'nde meydana geldi. Paket servise giden kurye, motosikletin hakimiyetini kaybedince elektrik hatlarını yer altına almak için kazılan kanala düştü. Yardıma gelenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralanan motokuryeye kaza yerinde hemen müdahale etti. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.