Motokurye kanala düştü; O anlar kamerada
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, motosikletin hakimiyetini kaybeden kurye, yoldaki kanala düşüp yaralanırken, kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 13 Ağustos'ta Umurca Mahallesi Dr. Mümtaz Ataman Caddesi'nde meydana geldi. Paket servise giden kurye, motosikletin hakimiyetini kaybedince elektrik hatlarını yer altına almak için kazılan kanala düştü. Yardıma gelenlerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralanan motokuryeye kaza yerinde hemen müdahale etti. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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