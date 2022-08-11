Musul'da vadide yangın paniği
Irak’ın kuzeyindeki Musul şehrindeki Kamış Vadisinde çıkan ve hızla yayılan yangın bölge sakinlerini korkuttu.
Irak’ın kuzeyinde yer alan Musul’un Sümer semtindeki Kamış Vadisinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler hızla geniş alana yayıldı.
Yangının nedeni henüz bilinmezken, saatler süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı öğrenildi.
Video Haberler
- Musul'da vadide yangın paniği
- Sarıgül grev çadırında
- 'Bazı işgüzarlar...'
- Ümraniye'de korkutan patlamalar
- Cinsel saldırıdan kurtuldu, çıplak halde esnafa sığındı
- ABD'de alev hortumu oluştu!
- Ankara'da tren kazası!
- Müteahhit aynı evi 5 kişiye satmış
- MHP'den 'Sokak Kedisi'ne tehditler
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 isim karşısında da kaybediyor!
- Zeytinli Rock Festivali yasaklandı!
- CHP'den İçişleri’nin 'YSK' tehdidine tepki
- İlhan Palut: 'Tura inanıyorum'
- İşte Erdoğan'ın verdiği üç talimat...
- 'Erdoğan riskli bir oyun oynuyor...'
- İkili arasındaki gerilim artıyor
- 'Erdoğan'ın cemevinde olup olmadığını anlamak bile güç'
- İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na 'YSK' tehdidi
- Kulisler bunları konuşuyor...