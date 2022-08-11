Musul'da vadide yangın paniği

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Irak’ın kuzeyindeki Musul şehrindeki Kamış Vadisinde çıkan ve hızla yayılan yangın bölge sakinlerini korkuttu.

İHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 15:11

Irak’ın kuzeyinde yer alan Musul’un Sümer semtindeki Kamış Vadisinde yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler hızla geniş alana yayıldı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, saatler süren çalışmaların ardından alevler kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı öğrenildi.

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