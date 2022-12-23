Mutluluğun sırrı kestanede

23 Aralık 2022 Cuma, 07:00

Havaların soğumasıyla birlikte Aydın, Bursa ve Kastamonu’dan Aksaray’a getirilip kış mevsiminin vazgeçilmezi olan kestane esnaf ve beslenme uzmanları tarafından sıkça tüketilmesi gereken besin olarak tavsiye ediliyor.

Tezgahlarda 3 farklı çeşitte yer alan kestanelerin kilosu 40 TL’den başlayıp 80 TL’ye kadar değişiyor. İçinde bulundurduğu magnezyum ve kalsiyumla beyindeki mutluluk hücrelerine hormon salgıladığı belirtilen kestane kış mevsiminde en çok tüketilen ve tavsiye edilen besinler arasında yer alıyor.

Esnaf ve beslenme uzmanları kestanenin hem mutluluk hem de diş sağlığı için sıklıkla tüketilmesini önerirken, kestane aynı zamanda kas ve sinir sistemi rahatsızlıklarına da iyi geliyor.



Kestanenin mutluluk hücrelerini geliştirdiğini belirten Esnaf Ramazan Uğurlu (40), “Genel olarak kestane Aydın, Bursa ve Kastamonu bölgelerinden geliyor. Şuan tezgahımda bulundurduğum kestane Aydın bölgesinden geliyor. 3 çeşit kestane var şuan tezgahımda, ebadına göre fiyatları değişiyor. 40 TL olan, 70 TL ve 80 TL olan kestanelerim mevcuttur. Kestaneyi tezgahımın köşesinde ayırdığım bölümde mangalda pişiriyorum. Zaten genel olarak 2 çeşit kestane bulunur. Bir tanesi oval olan, diğeri de iki tarafı düz olan kestaneler olur. Oval olan kısmını maket bıçağı ile sadece içindeki zarını kesecek şekilde baştan sona kadar kesiyorum. Kestiğim yerde altta kalıyor. Bu çok önemli ateşte ilk yanması açılması zarını bırakması kolay olur. Diğer iki tarafı düz olanları ise başından sonuna kadar kesiyorum. Kestanenin faydaları kalsiyum oranı çok yüksektir. Demir eksikliğine iyi gelir. Özellikle beyindeki mutluluk hücrelerini canlandırır ve güçlendirir. Özellikle de son zamanlarda mutlu olmaya huzurlu olmaya ihtiyacımız olduğu için fırsat bulursak kestane yemeyi tavsiye ediyorum” dedi.