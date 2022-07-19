Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.
Arıkan ile şoförünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya Etiler'de gözaltına alınmıştı.
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