Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı

19 Temmuz 2022 Salı, 11:25

Arıkan ile şoförünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya Etiler'de gözaltına alınmıştı.



Haberin devamı

