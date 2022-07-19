Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı

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Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü, geçtiğimiz günlerde Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 11:25

Arıkan ile şoförünün, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında, özel okul ve kurs işletmecisi Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya Etiler'de gözaltına alınmıştı.

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Ufuk Akçekaya Nazmi Arıkan katil

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