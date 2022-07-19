Nazmi Arıkan'ın katil zanlısı Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Akçekaya'nın 7 sayfalık ifadesi ortaya çıktı.

İşte Akçekaya’nın ifadesinde öne çıkan ayrıntılar:

Nazmi Arıkan’ı 2015’ten beri tanırım. Kendisi le ticari ilişkimiz mevcuttu. Nazmi Arıkan’ın okullarının isim hakkını 10 yıllığına devraldım. Ancak 3’üncü yılın sonunda anlaşmayı sonlandırdı. Bu süreçten sonra benim ticari ilişkilerimde kaos meydana geldi.

ARIKAN’IN ÖDEME YAPACAĞINI SÖYLEDİ

Benim Nazmi Arıkan’dan 5 milyon dolar, B. Kolejlerinden ise 8.8 milyon dolar alacağım vardı. F. C. isimli bir tanıdığım beni bayramın ikinci günü olan 10 Temmuz’da FaceTime üzerinden aradı. Bu kişi bana, Nazmi Arıkan’ın bana 10 milyon dolar değerinde nakit para ve altın vereceğini, bayramın üçüncü günü olan 11 Temmuz’da gitmemi, Nazmi’nin beni beklediğini söyledi.

BİR GÜN ÖNCE GELİP DÖNMÜŞ

11 Temmuz 2022 günü taksi ile köye ulaştım. Oraya vardığımda gece olmuştu. Daha önce yaşadığım hadiseler aklımı kurcaladığı için taksiden inmeden Gelibolu’na geri döndüm. Otogardan otobüse binerek İstanbul’a dönüş yaptım.