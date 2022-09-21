Nil Karaibrahimgil Beşiktaş Festivali’nde sahne aldı

21 Eylül 2022 Çarşamba, 11:43

Museum of the Moon konserleriyle devam eden Beşiktaş Festivali'nde Nil Karaibrahimgil, dün akşam Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda sahneye çıktı. Ay ışığı altında konser veren sanatçı, sevilen eserlerini Beşiktaş'ta yaşayan vatandaşlar için seslendirdi.

Yoğun katılımın gerçekleştiği ve vatandaşların Nil Karaibrahimgil'in parçalarına ay ışığı altında eşlik ettiği festivale, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.

"NİL KARAİBRAHİMGİL'İ FESTİVALİMİZDE AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Ay ışığının muhteşem ambiyansını konserlerle birleştirdiklerini, Beşiktaş'ta sanatın ve sanatçının yanında olmaya özen gösterdiklerini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları söyledi:

'Museum of the Moon dünyanın her yerini dolaşıyor ama ilk kez bir açık hava konserinde deneyimleniyor. Bunu Beşiktaş'a taşımaktan, komşularımızı böyle güzel bir atmosferle buluşturmaktan çok memnunuz. Sevgili Nil Karaibrahimgil'i Beşiktaş Festivalimizde ay ışığı altında ağırlamaktan mutluluk duyuyorum.'

Ay ışığı altında gerçekleşen konserler bu akşam Jülide Özçelik?in eserleriyle devam edecek.