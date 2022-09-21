Nil Karaibrahimgil Beşiktaş Festivali’nde sahne aldı
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Nil Karaibrahimgil, Beşiktaş Festivali?nde sergilenen 'Museum of the Moon' konserleri kapsamında Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda sahne aldı.
Museum of the Moon konserleriyle devam eden Beşiktaş Festivali'nde Nil Karaibrahimgil, dün akşam Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda sahneye çıktı. Ay ışığı altında konser veren sanatçı, sevilen eserlerini Beşiktaş'ta yaşayan vatandaşlar için seslendirdi.
Yoğun katılımın gerçekleştiği ve vatandaşların Nil Karaibrahimgil'in parçalarına ay ışığı altında eşlik ettiği festivale, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da katıldı.
"NİL KARAİBRAHİMGİL'İ FESTİVALİMİZDE AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUM"
Ay ışığının muhteşem ambiyansını konserlerle birleştirdiklerini, Beşiktaş'ta sanatın ve sanatçının yanında olmaya özen gösterdiklerini belirten Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat şunları söyledi:
'Museum of the Moon dünyanın her yerini dolaşıyor ama ilk kez bir açık hava konserinde deneyimleniyor. Bunu Beşiktaş'a taşımaktan, komşularımızı böyle güzel bir atmosferle buluşturmaktan çok memnunuz. Sevgili Nil Karaibrahimgil'i Beşiktaş Festivalimizde ay ışığı altında ağırlamaktan mutluluk duyuyorum.'
Ay ışığı altında gerçekleşen konserler bu akşam Jülide Özçelik?in eserleriyle devam edecek.
Video Haberler
- Nil Karaibrahimgil Beşiktaş Festivali’nde sahne aldı
- Troya Müzesi'nde '3D mapping' gösterimi
- Belediye otobüsüyle hastaneye yetiştirildi
- Evini dükkana taşıdı
- O anlar saniye saniye kamerada
- Gece gündüz çalıştılar
- Odun ve ağaç parçalarına şekil veriyor
- 2 milyon lira ikramiye çıktı
- Türk doktorlara güveniyorum
- 1,5 kilo balı 33 saniyede yedi
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
- A101 marketinde skandal görüntü!
- Orduya savaş zamanı alarmı talimatı
- Alakurt’tan skandal paylaşım: ''Döver, bayıltır...'
- Soylu yerine düşünülen isim belli oldu
- Hadi Özışık'tan Soylu iddiası
- Putin askeri seferberlik ilan etti
- MasterChef Sergen 3 ay önce açtığı köftecisini kapattı
- AKP içindeki trol rahatsızlığı: Başımıza bela olacak
- AKP ve MHP için tehlike çanları çalıyor