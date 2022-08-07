ODTÜ'lüler tüm engellemelere karşın 'Devrim'deydi: 'Yolun yolumuz, andın andımız'

ODTÜ Rektörlüğü tarafından bu yıl “güvenlik” gerekçesiyle engellenmek istenen geleneksel mezuniyet yürüyüşü, dün Devrim Stadyumu’nda tarafından yapıldı. Öğrenciler, “ODTÜ’de mezuniyetin yeri “devrimdir” dedi.

Süleyman Özkan
07 Ağustos 2022 Pazar, 02:00
ODTÜ'lüler tüm engellemelere karşın 'Devrim'deydi: 'Yolun yolumuz, andın andımız'
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Mezuniyette moleküler biyoloji bölümü mezunu Burcu Şekerzade konuştu. Törenin engellenmesine tepki gösteren Şekerzade, “Öğrencilerin elinden mezuniyet törenini almak yalnızca atanmış rektörün bir hamlesi değil aynı zamanda ODTÜ’yü, varoluşu ve geleneklerinden koparmak için atılmış bir adımdır” dedi.

Konuşmanın ardından bölümlerin yürüyüşleri başladı. Yürüyüşte, “Verşan Kök, ODTÜ’ye rektör olamaz” sloganları atıldı.

Pankartlara üniversitenin girişinde “sansür kontorlü” yapıldı. Pankartların fotoğrafları çekildikten sonra “sakıncalı” bulunmayan pankartların içeri girmesine izin verildi. Buna karşın öğrencilerin politik mesajlar verdiği pankartların bir kısmı denetimden kaçabildi.

Öğrencilerin yürüyüşleri sırasında açtıkları dikkat çeken pankartların bir kısmı ise şöyle: “Rahat uyu Atam... Yolun yolumuz andın andımızdır”, “İyi ki mezuniyet notunuzu TÜİK hesaplamıyor”, “Cem Aziz Çakmak, Ali Tatar, İlhan Selçuk, Türkan Saylan, Muzaffer Tekin, Kaşif Kozinoğlu, Kuddusi Okkır, Murat Özenalp, Özden Örnek... Bu gençlik unutmaz”, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır.” 

GÖZÜNÜZDEN ÖPERİM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından öğrencilere, “Bu kutlama hakkınızdır, gözlerinizden öpüyorum” sözleri ile seslendi. 


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