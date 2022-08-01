Öksürük krizi tutan şoförün kullandığı servis minibüsü bankaya girdi

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Kağıthane'de seyir halindeyken öksürük krizine girdiği iddia edilen şoförün kullandığı servis minibüsü, kontrolden çıkarak banka şubesine girdi. Kazada servis şoförü kısa süreli baygınlık geçirirken, minibüste bulunan yolcu ise hafif şekilde yaralandı.

DHA
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:09

Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında iddiaya göre, 34 LAM 540 plakalı servis minibüsünü kullanan Vedat Öçal, seyir halindeyken öksürük krizine girdi.

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Öksürük Minibüs şoför

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